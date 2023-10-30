Путин заявил, что беспорядки в Махачкале провоцировались с Украины

События в Махачкале, в которой накануне прошли антисемитские акции, были спровоцированы в социальных сетях, а среди провокаторов были лица, находящиеся на территории Украины. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время совещания по ситуации в Дагестане.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через соцсети не без помощи Украины, в том числе руками западных спецслужб», — заявил Путин.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее Путин заявил о желании США расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту.