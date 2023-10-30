В ООН прокомментировали отказ Израиля пропустить топливо в Газу

Жители сектора Газа остро нуждаются в топливе. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал во время брифинга в Женеве отказ Израиля пропустить в Газу грузовики с горючим.

«Что я могу вам сказать, так это то, что нам чрезвычайно нужно топливо для проведения операций ООН, для работы медицинских центров, которыми мы управляем, чтобы получать пресную воду, чтобы пекарни, спонсируемые Всемирной продовольственной программой, могли работать, и чтобы у людей была вода. Топливо необходимо», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

О том, что израильская сторона будет препятствовать поставкам топлива в Газу, вопреки просьбам ООН и гуманитарных организаций, ранее сообщил на пресс-конференции представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. Он заявил, что у израильских властей нет желания допускать поставки, чтобы впоследствии палестинская радикальная группировка ХАМАС использовала топливо против ЦАХАЛ.

Конрикус также отметил, что к тому, чтобы пропускать горючее в Газу Израиль «ничто не обязывает».

Ранее Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа закончились медикаменты и топливо.