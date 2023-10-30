Председатель Народного совета ЛНР предложил провокаторам из Дагестана поучаствовать в СВО

Как показывает практика, не бывает плохих наций бывают, только плохие люди. Об этом заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, комментируя ситуацию в Дагестане.

Он призвал всех провокаторов приехать на Донбасс и всю свою жизненную энергию показать на деле. По его словам, все события, которые происходили вчера в России показывают, что «кучка провокаторов возомнила себе, что они могут говорить за целую большую многонациональную страну».

«Мы их приглашаем к нам на Донбасс, всех патриотов. Всю свою жизненную энергию, которая у них накопилась, они смогут показать на деле. Приезжайте, мы всегда всем рады, тем более что настоящие герои служат в специальной военной операции и не стыдятся этого. И хороший пример – это личный пример», — приводит его слова Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

По его словам, когда он находился на боевых позициях, одним из его командиров был дагестанец. «Поэтому для меня было особо неприятно видеть те события, которые происходили. Пусть приезжают. Мы покажем дорогу, где нужно действительно отстаивать свою страну и ее защищать», — отметил он.

Мирошниченко напомнил, что Россия является многонациональной страной и всегда показывала, что тут люди живут в мире и созидании.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».