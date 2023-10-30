Пострадавшая объяснила, почему не верит в самоубийство «доктора смерть» Алены Верди

В Ереване нашли пластического хирурга Екатерину Пархоменко, которая внешне сильно напоминает врача-шарлатана Алену Верди, совершившей самоубийство в 2020 году. Об этом стало известно в программе «Малахов» телеканала «Россия-1». Как рассказала «Газете.Ru» одна из пострадавших от рук хирурга Мирослава Воскресенская, практикующий в Армении врач похож на Верди голосом и манерой навязывания услуг.

«Из-за того, что я увидела и услышала на передаче, конечно, сомнения появились. И вопросы тоже. Почему на могиле имя Антонина, а в свидетельстве о смерти Алена? Конечно, буду [добиваться проверки Пархоменко]. Сходство в голосе! Это первое. Ее навязывание услуг. Суета, которую она создала, когда увидела камеру. Как она оправдывалась. Обращаться буду в СК, с передачей. Пусть проверку делают», — заявила она.

Женщина отметила, что не верила в смерть Верди, а суды с клиникой, где она работала, продолжаются до сих пор.

«В Краснодаре самой сложно судиться. Все все закрывают. Все дела. На тот момент от меня отказался адвокат, вернее все! И я одна не знала, как быть. Потом взяла себя в руки в очередной раз и начала судиться с клиникой. До сих пор суды идут. Мне не вернули ни копейки ни за операции, ни за потраченные мною деньги на восстановление», — пояснила она.

Алена Верди была известным пластическим хирургом в Краснодаре, но в какой-то момент ее бывшие пациентки стали жаловаться на плохое качество услуг. В 2017 году одна из пациенток скончалась на следующий день после операции по абдоминопластике. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, результатом которого стал выписанный Верди штраф в 150 тысяч рублей.

В 2019 году еще одна пострадавшая от рук хирурга написала заявление на Верди – ее задержали, десять месяцев женщина провела в СИЗО. После этого хирург была отпущена под домашний арест — тогда она переехала жить к подруге Юлии Синицкой, в чьем доме в 2020 году совершила самоубийство.

При этом через некоторое время в Ереване открылась клиника Екатерины Пархоменко, которая внешне очень напоминает умершего медика.

Корреспондентам программы «Малахов» удалось побывать у врача и прямо спросить, имеет ли она какое-либо отношение к Алене Верди.

«Нет. Я не знаю такую. Я три года работаю, меня каждая собака здесь знает, мы проходим строгий контроль. Если клинику человек открыл, это уже о многом говорит», — ответила Пархоменко.

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