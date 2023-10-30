Пассажир автобуса ударил мужчину ножом в шею из-за замечания

На севере Петербурга конфликт двух пассажиров автобуса закончился поножовщиной, пострадал мужчина, который сделал замечание молодому человеку. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел на Муринской дороге в автобусе № 124. По словам свидетелей произошедшего, в салоне находился нетрезвый молодой человек с девушкой, поведение пары вызвало возмущение у 51-летнего мужчины, он сделал им замечание.

В ходе словесной перепалки молодой мужчина достал нож и ударил им оппонента в шею. Истекавшего кровью пострадавшего госпитализировали, он находится в отделении реанимации. Нападавший вместе с девушкой скрылся с места происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в челябинском баре произошла поножовщина, ранения получили трое посетителей.