Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажир автобуса ударил мужчину ножом в шею из-за замечания

В Петербурге пассажир автобуса ударил мужчину ножом из-за замечания

close
100%
Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/VK

На севере Петербурга конфликт двух пассажиров автобуса закончился поножовщиной, пострадал мужчина, который сделал замечание молодому человеку. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел на Муринской дороге в автобусе № 124. По словам свидетелей произошедшего, в салоне находился нетрезвый молодой человек с девушкой, поведение пары вызвало возмущение у 51-летнего мужчины, он сделал им замечание.

В ходе словесной перепалки молодой мужчина достал нож и ударил им оппонента в шею. Истекавшего кровью пострадавшего госпитализировали, он находится в отделении реанимации. Нападавший вместе с девушкой скрылся с места происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в челябинском баре произошла поножовщина, ранения получили трое посетителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий