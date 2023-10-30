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Свердловчанка, ноги которой прибил к доске экс-сожитель, пришла в сознание

URA.RU: свердловчанка, ноги которой прибил к доске экс-сожитель, пришла в себя

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Depositphotos

В Екатеринбурге пришла в себя женщина, которая специально устроила ДТП, чтобы спастись от экс-сожителя, прибившего ее ноги к доске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на анонимный источник.

По информации источника издания, россиянка сейчас находится в сознании. Врачи продолжают следить за ее состоянием.

«Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу», — рассказал собеседник URA.RU.

25 октября мужчина заметил бывшую сожительницу на улице и предложил ей переговорить в укромном месте. Он отвел пострадавшую в гараж, где начал избивать. Женщина отбивалась ногами, и тогда он взял молоток и гвозди и прибил ступни жертвы к доске.

После этого он вынул гвозди из ступней свердловчанки, потребовал отвезти его в Асбест и, услышав отказ, облил женщину бензином и поджег, однако почти сразу потушил. Тогда россиянка согласилась сесть за руль и при первой возможности спровоцировала ДТП, чтобы спастись.

Ранее россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.

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