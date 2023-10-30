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Сына бывшего посла Армении в России оправдали

Арестованный сын экс-посла Армении в РФ Сергей Смбатян оправдан

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Shutterstock

Адвокат Ерванд Варосян заявил, что арестованный ранее сын бывшего посла Армении в Российской Федерации Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян — оправдан. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, преследование в отношении Смбатяна прекращено решением прокурора. Оно было принято на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния.

До этого бывший посол Армении в России Армен Смбатян, обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом, был освобожден под залог в размере $260 тысяч.

Вместе с ним был арестован его сын Сергей Смбатян, который является главным дирижером армянского Государственного симфонического оркестра. Отец и сын обвиняются в мошенничестве крупных размеров в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване.

По данным следствия, государству был причинен ущерб в размере $2,5 млн. Позднее Сергей Смбатян был переведен под домашний арест. Советник генерального прокурора Лусине Мартиросян сообщила, что Армену Смбатяну был назначен залог в размере 100 млн драмов (примерно $260 тысяч), а также подписка о невыезде как альтернативная комбинированная мера пресечения.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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