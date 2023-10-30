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В Татарстане хотят запретить подросткам посещать кальянные

Прокурор Татарстана Суяргулов планирует запретить подросткам посещать кальянные

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов предложил запретить несовершеннолетним подросткам находиться в кальянных и в специально выделенных изолированных помещениях, где можно курить табак и потреблять никотинсодержащую продукцию, сообщает «Реальное время».

По данным издания, он предложил внести поправки в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан», чтобы защитить детей от воздействия вторичного табачного дыма. Кроме того, инициатива направлена на профилактику табакокурения.

«Нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, не исключает проецирование ими и применение на себе пагубной модели потребления табака и никотинсодержащей продукции», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отметили, что это может оказать негативное воздействие на здоровье, а также физическое развитие подростков.

11 октября сообщалось, что МЧС России на официальном уровне планирует ввести запрет на курение вейпов, электронных сигарет и кальянов на территории особых и режимных объектов — складов и баз, сенокосных угодий, объектов транспорта, торговли, больниц, школ и детских садов.

Ранее в Петербурге девушка попала в больницу после того, как официантка уронила на нее кальян.

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