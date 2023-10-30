Большинство россиян предпочтут сходить в офлайн-магазин, если там ниже цены

Большинство — 70% — будут покупать товары повседневного спроса в офлайн-магазинах, если там будут низкие цены, 69% — если этот магазин удобно расположен. Это показало исследование Fix Price и Ромир на тему того, какие факторы влияют на выбор россиянами места совершения повседневных покупок. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Еще 66% признались, что некоторые категории товаров повседневного спроса им проще покупать офлайн, чем онлайн. Предпочитают исключительно онлайн-шопинг почти треть (31%) респондентов.

Чем привлекательнее цена, тем больше покупателей готовы предпочесть офлайн-магазины онлайн-шопингу. Так, отправиться в физический магазин за выгодой в 5% готовы 5% опрошенных, за выгодой в 5-10% — 17%, а за выгодой 10-30% — уже 34%. Таким образом, более половины покупателей (55%) готовы отправиться в офлайн-магазин при выгоде до 30%, еще 15% — при выгоде от 30 до 50%.

Охотнее всего офлайн-магазины с низкими ценами россияне ищут в таких категориях товаров, как одежда и обувь (78% и 75% соответственно), товары для дома и кухни (63%), бытовая химия (59%) и продукты питания с длительным сроком хранения (58%).

«Несмотря на бурный рост онлайн-торговли именно офлайн-рынок остается ключевой формой взаимодействия бизнеса со своим покупателем. Это связано с тем, что офлайн обеспечивает закрытие сразу нескольких потребностей, таких как: удобство расположения, широкая ассортиментная матрица, которая покрывает абсолютно все потребности, а также выгодные предложения. При этом бизнесу очень важно предлагать покупателю омниканальную модель взаимодействия со своим покупателем, чтобы покрывать потребности разной целевой аудитории», — прокомментировала Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами Ромир.

Чтобы сэкономить, более половины покупателей (57%) также готовы оформлять карту лояльности. 46% опрошенных сообщили, что активно участвуют в бонусных программах магазинов, а 41% участвуют иногда. Кроме участия в программах лояльности, ради экономии покупатели готовы купить несколько товаров сразу (44%) и потратить время на сравнение цен в разных офлайн и онлайн-магазинах (41%).

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