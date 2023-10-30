Названы страны, в которые «уплывает» российская рыба

В России ежегодно добывают порядка 5 млн тонн рыбы и морепродуктов, из них около 2,33 млн тонн поставляются за рубеж. Остальное направляется на внутренний рынок, рассказал президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Больше всего рыбы продается в Китай, отметил он в беседе с НСН.

Помимо Китая, много рыбы Россия поставляет в Южную Корею, небольшие партии – в Японию. По словам Мартынова, только одно дальневосточное рыбное хозяйство поставляет рыбу в 20 стран. К примеру, в Африку Россия экспортирует сельдь.

По мнению эксперта, Россия может обеспечить внутренний рынок, поэтому запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран мало скажется на общей ситуации. При необходимости рыбаки смогут поставить на внутренний рынок дополнительные партии продукции, считает Мартынов.

«Отмечу, что сегодня рыбная отрасль может похвастаться, в частности, серьезной береговой инфраструктурой и новым флотом, – подчеркнул он. – Мы вполне справимся с любыми вызовами, которые будут направлены на Россию в области рыбного хозяйства».

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили накануне заявил что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке.

Напомним, рестораторы ранее заявили, что для замены импортного лосося на российский необходимо выкупить западные технологии или создать свою селекцию, так как сейчас в России выращивают рыбу из привезенного из недружественных стран малька.