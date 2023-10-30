Патриарх Кирилл объяснил, кто и зачем спровоцировал события в Дагестане

События в Дагестане спровоцировали силы, которые хотели подорвать стабильность внутри России. Такую точку зрения высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявление которого опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — считает патриарх.

Клирик расценил случившееся в Махачкале как попытку рассорить живущих в РФ мусульман и иудеев, которые, по словам главы РПЦ, веками поддерживали добрые отношения. Он подчеркнул, что невинные люди, приехавшие в Дагестан, не могут нести ответственность за то, что происходит на Ближнем Востоке.

В заключение патриарх Кирилл призвал соотечественников укреплять межрелигиозный мир в стране и препятствовать планам его подорвать.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков.