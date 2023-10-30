В Москве ушел на олимпиаду и пропал сын топ-менеджера «Еврохима» Твердохлеба

В Москве ушел на олимпиаду и пропал 17-летний сын топ-менеджера международной компании «Еврохим» Сергея Твердохлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 октября. Несовершеннолетний поехал на олимпиаду по математике, а затем попросил отца отпустить его погулять, но после этого не появился.

Твердохлеб связался с сыном в соцсетях и тот ему сказал, что находится во второй столичной квартире семьи, но отец не поверил юноше. После проверки геолокации по специальному приложению стало ясно, что школьник его обманывает.

После этого Твердохлеб позвонил сыну и тот ему ответил, что находится на проспекте 60-летия Октября в компании незнакомцев. Топ-менеджер приехал по указанному адресу, осмотрел все этажи и квартиры, но не нашел юношу.

Последний раз геопозиция несовершеннолетнего определялась в городе Барыбино, сообщает Baza. Твердохлеб обратился в полицию.

Ранее в Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям.