В России начался прием заявок на размещение соцрекламы НКО в 2024 году

Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), выполняющий функции оператора социальной рекламы, начал прием заявок на размещение социальной рекламы некоммерческих организаций в сети Интернет, сообщает пресс-служба ИРИ.

«С 2021 года Институт развития интернета получил более 600 заявок на участие в конкурсе соцрекламы, размещение получили 108 проектов о которых узнали миллионы россиян. Заметным фактором, который нельзя упускать из виду, является рост уровня проработки проектов и их визуальной и креативной составляющей. Мы уверены, что наш конкурс помогает НКО более эффективно доносить информацию о своих инициативах до общества», — отметил заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.

Заявки должны соответствовать одному из двенадцати тематическим направлениям конкурса, в том числе: оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, изменение отношения общества к людям с ОВЗ, развитие внимания к пожилым людям, поддержка семей участников СВО и профилактика социального сиротства, развитие волонтерства, и другие.

Заявки будут приниматься на сайте соцреклама.ири.рф до 5 декабря 2023 года. В марте 2024 года будут объявлены победители, которые получат размещение своей социальной рекламы на партнерских ресурсах ИРИ с апреля по сентябрь 2024 года.