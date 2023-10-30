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Автобус с туристами перевернулся в Бурятии

В Бурятии автобус с пассажирами съехал с трассы в кювет и перевернулся

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Баргузин-инфо.24/7/Viber

В Бурятии в 15 км от села Максимиха произошло ДТП с автобусом, в котором были туристы. Об этом сообщил Telegram-канал «АТВ / Новости Бурятии» со ссылкой на региональный чат «Баргузин-инфо.24/7».

По данным канала, автобус следовал из Улан-Удэ до святого места — лика богини Янжимы. Выяснилось, что водитель Fiat Ducato не справился с управлением и съехал в кювет.

В машине было восемь человек, троих из них увезли в больницу.

Накануне в Севастополе произошло столкновение двух автобусов на остановке. В результате ДТП пострадал один из водителей и более 10 пассажиров.

Согласно информации, предоставленной УМВД по Севастополю, вечером 28 октября водитель автобуса Mercedes-Benz столкнулся с припаркованным перед ним автобусом «Богдан». На видеозаписи видно, что авария произошла возле остановки. Во время столкновения оба автобуса были с пассажирами в салоне.

Ранее в Екатеринбурге девушка получила химический ожог после поездки в автобусе.

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