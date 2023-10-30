Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать 22-летней девушки, оказавшейся в плену у ХАМАС, сообщила о ее гибели

N-TV: мать похищенной боевиками ХАМАС гражданки ФРГ сообщила о ее гибели

close
100%
@shanukkk

Гражданка Германии Шани Лук, которую боевики палестинского движения ХАМАС похитили с музыкального фестиваля при нападении на Израиль 7 октября, мертва. Об этом заявила ее мать немецкому телеканалу N-TV.

О смерти дочери ей сообщили израильские военные. «К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сказала она телеканалу.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Рикарда Лук узнала свою 22-летнюю дочь на видео, где она в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Боевики переломали ей ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй держал ее за волосы. После этого ее увезли в неизвестном направлении.

Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге в Баден-Вюртемберге.

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. В тот день погибли как минимум 260 человек.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий