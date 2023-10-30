Мать 22-летней девушки, оказавшейся в плену у ХАМАС, сообщила о ее гибели

Гражданка Германии Шани Лук, которую боевики палестинского движения ХАМАС похитили с музыкального фестиваля при нападении на Израиль 7 октября, мертва. Об этом заявила ее мать немецкому телеканалу N-TV.

О смерти дочери ей сообщили израильские военные. «К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сказала она телеканалу.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Рикарда Лук узнала свою 22-летнюю дочь на видео, где она в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Боевики переломали ей ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй держал ее за волосы. После этого ее увезли в неизвестном направлении.

Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге в Баден-Вюртемберге.

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. В тот день погибли как минимум 260 человек.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».