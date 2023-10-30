Конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама для производства боеприпасов

Конфликт на Украине обострил дефицит вольфрама из-за увеличения производства боеприпасов. Об этом сообщает издании Nikkei Asia со ссылкой на генерального директора канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюиса Блэка.

Он обратил внимание, что конфликта на Украине показал: у развитых стран нет запасов боеприпасов. Одновременно Запад не может нарастить производство снарядов из-за нехватки вольфрама.

«Но вольфрама нет», — отметил Блэк.

Он уточнил, что дефицитный металл находится в юрисдикции тех государств, от которых, возможно, «придется оборонятся», имея в виду Китай, где добывают 85% мировых запасов вольфрама. Блэк отметил, что Almonty Industries планирует в ближайшее время перезапустить свой филиал в Южной Корее, который был закрыт примерно 30 лет назад.

В начале октября стало известно, что Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам, в числе которых никель, калий и вольфрам.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.