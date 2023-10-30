Мэр Москвы поздравил российских тренеров с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил российских тренеров с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю успехов вам и вашим ученикам», — написал мэр.

Он отметил, что 304 москвича носят звание «Заслуженный тренер России».

«В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов. С детьми в школах и колледжах работают свыше 8 тыс. учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», — добавил Собянин.

Напомним, ежегодно в России 30 октября отмечается День тренера.