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Мэр Москвы поздравил российских тренеров с профессиональным праздником

Собянин: более 3,5 тыс. тренеров готовят столичных спортсменов

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mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил российских тренеров с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю успехов вам и вашим ученикам», — написал мэр.

Он отметил, что 304 москвича носят звание «Заслуженный тренер России».

«В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов. С детьми в школах и колледжах работают свыше 8 тыс. учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», — добавил Собянин.

Напомним, ежегодно в России 30 октября отмечается День тренера.

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