Украина в следующем году может остаться без финансирования со стороны США и ЕС, что может стать причиной политического поражения нынешней власти. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».

По его словам, ряд мировых событий отодвинули Украину на второй план в международной повестке и поставили под вопрос ее дальнейшее финансирование и загнали президента Владимира Зеленского в долговой тупик. По словам Медведчука, сейчас страна переживает «наихудшее финансовое положение» за все годы независимости.

«Потому экономическую войну Зеленский уже проиграл. За этим обязательно последует политическое поражение», — резюмировал Медведчук.

30 октября стало известно о ненависти украинских солдат к Зеленскому.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.