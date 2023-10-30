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В подмосковных Химках произошел пожар на газовой заправке рядом с аэропортом

Пожар произошел в Химках на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево

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Телеграм-канал «Mash»

Пожар произошел в Химках на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, взорвался резервуар с топливом, загорелись несколько автомобилей. По словам очевидцев, было два взрыва.

Информация о пострадавших уточняется. Пожарные службы находятся на месте.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел рядом с заправкой в микрорайоне Клязьма-Старбеево. На месте видно сильное задымление и чувствуется запах гари.

Как пишет Telegram-канала Shot, в результате пожара пострадали два человека.

26 октября сообщалось, что в Москве произошел пожар на ТЭЦ-16.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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