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Иностранца-браконьера задержали на Сахалине за попытку узнать гостайну у пограничника

Иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку узнать гостайну у пограничника

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Shutterstock

Южно-Сахалинский городской суд признал иностранного гражданина 1993 года рождения виновным в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом пишет ТАСС.

Выяснилось, что мужчина хотел подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы на регулярной основе получать от него секретную информацию о расстановке сил и средств охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей и другие полезные сведения. Эти данные должны были помочь ему добывать морские биологические ресурсы.

Суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей с выдворением за пределы России на 70 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

До этого бывшего полицейского из Краснодара оштрафовали за разглашение гостайны. В январе 2023 года по телефону подсудимый раскрыл третьему лицу информацию из документов. Такое поведение правоохранители расценили как разглашение гостайны. Сам подсудимый признал свою вину.

Ранее сотрудника немецкой разведки обвинили в тайной работе на Российскую Федерацию.

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