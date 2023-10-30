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В Save the Children назвали число убитых детей в секторе Газа

Save the Children: в секторе Газа за три недели погибли свыше трех тысяч детей

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Hatem Ali/AP

Число детей, которые погибли в секторе Газа за три недели войны, составило 3195 человек. Об этом сообщила международная благотворительная организация Save the Children.

«Число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает число детей, убитых в вооруженных конфликтах во всем мире, а именно более чем в 20 странах, за весь год, начиная с 2019 года», — сказано в сообщении.

Организация отмечает, что число погибших детей может быть больше, поскольку еще 1000 детей пропали без вести в секторе Газа.

26 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщал, что число погибших в результате обстрелов по сектору Газа возросло до 7 028 человек. Ранения различной степени получили 18 484 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильской территории, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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