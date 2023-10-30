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Переодетые в человека-паука аргентинцы побили мировой рекорд

Почти две тысячи аргентинцев в костюме человека-паука собрались в Буэнос-Айресе

Около двух тысяч аргентинцев в костюмах человека-паука собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы побить мировой рекорд по числу переодетых людей в одном месте. Число «спайдерменов» превысило две тысячи, а это значит, что действующий рекорд Малайзии с 685 людьми-пауками превзойден, сообщает La Nation.

«Нам нужно обойти Малайзию, за которой закреплен действующий рекорд с 685 людьми-пауками», — написал блогер Уки Деане в X и призвал всех прийти на акцию, организованную через соцсети.

В результате автобусы, метро, машины и центр Буэнос-Айреса были заполнены людьми-пауками.

Кроме того, собравшиеся принесли с собой еду, которую направили в столовые для бедных.

8 августа мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» официально вышел на иностранных онлайн-платформах. Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» рассказывает о новых приключениях Майлза Моралеса в мире мультивселенных.

Ранее пиратская «Барби» в России стала популярнее «Оппенгеймера».

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