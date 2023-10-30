Минздрав Дагестана назвал число пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

В стационарах находятся 10 человек, которые пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — уточнили в министерстве.

Также отмечается, что еще больше 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, заявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от протестующих. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, но не стали препятствовать толпе насильственной «проверке» документов тех, кто прилетал в город. Собравшиеся говорили, что не пустят израильских беженцев в Дагестан из-за жестоких обстрелов территории сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.