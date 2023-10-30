Названы частые причины, почему люди прогорают, начиная инвестировать

Разбогатеть на инвестициях можно, если делать это правильно и не допускать ошибок. Многие начинающие инвесторы теряют свои деньги, выбирая слишком агрессивные инструменты. Об этом «Газете.Ru» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

По словам эксперта, многие начинающие инвесторы подходят к процессу инвестирования нерационально, пренебрегают правилами, покупают акции странных убыточных компаний и используют агрессивные инструменты. Главное — подходить к этому вопросу с умом, уделять ему внимание, находить правильных и квалифицированных специалистов, которые подскажут стратегию инвестирования.

«Неумение правильно инвестировать ведет к тому, что человек теряет свои деньги и не достигает своей цели. Например, выходит на пенсию без капитала. Кроме того, это может привести к нервным расстройствам, так как вкладываясь без учета риск-профиля, люди начинают больше переживать за взлеты и падения стоимости ценных бумаг», — объяснила эксперт.

Финансовый советник поможет определить риск-профиль инвестора — это его портрет, который описывает его поведение на финансовом рынке. Согласно риск-профилю, финансовый советник решает, куда конкретному человеку можно, а куда нельзя вкладывать деньги, однако многие начинающие инвесторы игнорируют эти советы, а затем прогорают, рассказала Гордиенко.

«Очень часто, начиная инвестировать, люди совершают одни и те же ошибки. Например, берут на все 100% своего портфеля акцию одной компании, потому что в соцсетях услышали, что это выгодно. Также много случаев, когда люди переводят деньги незнакомцам, чтобы те управляли их портфелем и давали % годовых. Вначале мошенники и правда могут платить, а затем бесследно исчезают», — отметила она.

Эксперт посоветовала не вкладывать деньги в те инструменты, которые вы не понимаете, не приобретать агрессивные инструменты и не скупать все акции, которые вам предлагают в брокерских компаниях.

«Инвестируйте через лицензированные Центральным Банком компании. На сайте ЦБ РФ есть список компаний, которые имеют лицензию, инвестируйте через них. Также я рекомендую держать деньги в разных местах, не у одного брокера. У разных брокеров бывают разные выгодные условия инвестирования и разные инструменты», — резюмировала Гордиенко.

Ранее российский эксперт спрогнозировал новый рекорд курсу биткоина.