Россиянам объяснили, почему могут заблокировать электронную почту

Большинство почтовых сервисов имеют лимиты на количество писем, которые можно отправить в день. При превышении лимита высок риск блокировки аккаунта. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

«Если ваш электронный адрес уже заблокировали, вы можете обратиться в службу поддержки вашего почтового сервиса и узнать причину блокировки. Либо можно создать новый почтовый ящик и перенаправить на него все важные письма», — объяснил он.

По словам эксперта, важно помнить, что для рабочих рассылок лучше использовать корпоративные почтовые адреса. Это позволит избежать сомнений со стороны получателей и обеспечит более профессиональное впечатление. Кроме того, корпоративные почтовые адреса обычно имеют большие лимиты на отправку писем и предлагают дополнительные функции, такие как отслеживание открытия писем, что может быть очень полезно для рассылок.

«Отправка рабочих рассылок с личных почт может нарушать корпоративную политику безопасности в области информации и защиты данных. Многие компании требуют, чтобы все служебные сообщения обрабатывались через корпоративный почтовый сервер для защиты конфиденциальности и архивации данных. В противном случае при использовании сторонних почтовых сервисов возникает угроза информационной безопасности и конфиденциальности данных, так как появляется третья сторона и возрастают риски, например, взлома данных», — добавил Липов.

Также использование личной почты для рассылки может привести к утечке чувствительных данных. Если ваш личный аккаунт будет взломан, злоумышленники могут получить доступ к информации, которую вы отправляли или получали в рамках своей работы.

«Стоит учесть и вопросы юридической ответственности. В случае юридических споров или конфликтов информация, передаваемая через корпоративную почту, может быть использована в качестве доказательств. Если же вы используете личную почту, это может усложнить сбор доказательств и ослабить вашу позицию», — отметил эксперт.

Наконец, использование личной почты для рабочих рассылок может затруднить делегирование обязанностей. Если вы отсутствуете на рабочем месте или уходите из компании, ваша личная почта останется недоступной для коллег, резюмировал он.

Ранее Роскомнадзор предупредил глав компаний о фальшивых письмах от ведомства.