Корреспондент «Известий» сообщил, что прибывшая искать евреев после прибытия рейса из Израиля толпа прорвалась на крышу терминала в аэропорту Махачкалы.

Несмотря на прибытие Росгвардии в защитном оборудовании в здание аэропорта, сотни собравшихся ведут себя уверенно и скандируют антисемитские лозунги.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих со стороны собравшихся с целью «вычислить евреев». Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.