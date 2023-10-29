Главный раввин России ждет жестких действий полиции на антисемитских митингах на Кавказе

Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Газетой.Ru» назвал «уникальными» отношения между проживающими в России мусульманами и евреями. По его словам, на Северном Кавказе представители разных конфессий всегда помогали друг другу, однако проходящие в последние дни антисемитские митинги проверяют эту дружбу «на прочность».

«Мы живем в очень непростое время и, к сожалению, в последние недели трудности только нарастают. Атаки террористов, конфликты между государствами, целые регионы охвачены насилием, конца которому не видно. Вместо мира, взаимопонимания, взаимопомощи ради общего развития -– рост напряженности, ненависть, даже откровенные зверства. Целые города, а кое-где и целые страны попадают под власть террористов, которые совершают преступления против человечества. У нас в России отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность», — сказал он.

По мнению Лазара, происходящим на Северном Кавказе событиям предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. Он выразил уверенность, что действия экстремистов получат отпор со стороны правоохранителей.

«Произошли эти события не случайно, им предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях. Понятно, что мы не можем реально повлиять на то, что происходит в секторе Газа или на ливанской границе: нам остается только вместе молиться, чтобы туда, наконец, пришел мир. Но позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма оттуда не проросли на нашей земле – это мы можем и должны. Федеральные власти это понимают и, со своей стороны, делают все возможное, чтобы защитить самые основы существования нашего многонационального государства – эту уникальную дружбу народов России. Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Раввин также призвал жителей России «сделать все возможное» для сохранения взаимоуважения между представителями разных культур.

«Только усилиями государства эту проблему не решить. Мы – жители России, представители разных народов, разных конфессий, разных культур – должны сейчас внести свой вклад. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить. Если сейчас мы позволим экстремистам сжечь мосты нашей дружбы – потом их построить заново будет очень непросто. Давайте же делом докажем, что наши национальные традиции – это традиции взаимопомощи, что наши культуры – это культуры мира, что наши религии – религии праведности и человеколюбия!» — заключил он.

28 октября в дагестанском городе Хасавюрт десятки людей пришли к отелю «Фламинго» из-за сообщений о том, что в нем проживают беженцы из Израиля. Жители требовали выселить евреев. Опубликованные в Telegram-каналах сообщения о том, что в отеле проживали беженцы, оказались фейком. На место прибыли сотрудники полиции и разъяснили протестующим, что израильтян в отеле нет. Позже администрация гостиницы также вывесила объявление о том, что евреям запрещено входить в здание.

Глава республики Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям. Он отметил, что в «непростое время» происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России.

Кроме того, 29 октября произошел пожар в строящемся здании еврейского центра в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, а днем ранее в Черкесске порядка 200 людей вышли на митинг против помощи израильским беженцам на Северном Кавказе.

Ранее очевидец рассказал, как громили отель в Хасавюрте из-за слухов о еврейских беженцах.