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Обломки сбитого над Ростовом дрона упали на частные дома

Логвиненко: в Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

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Shutterstock

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 29 октября, средства противовоздушной обороны ПВО сбили беспилотник, осколки которого упали на территорию населенного пункта.

«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе», — написал он.

По словам чиновника, в результате произошедшего получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль.

Он добавил, что власти региона делают все необходимое по устранению последствий инцидента.

До этого сообщалось, что барражирующие беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать таможенные пункты в Белгородской области.

Барражирующие БПЛА — это дроны, которые могут долгое время летать в районе цели в ожидании отмашки. Всего попытку атаковать предприняли три таких беспилотника, которые запустили из Харьковской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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