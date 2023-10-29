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Названа предварительная причина взрыва нефтяного резервуара в Коми

Комиинформ: взрыв резервуара в Коми вызван нарушениями правил безопасности

Причиной взрыва резервуара временного содержания нефти в Коми стали нарушения правил безопасности работниками подрядного предприятия «Эколайф», которые проводили работы по внутренней очистке опустошенного резервуара. Об этом сообщает портал «Комиинформ».

Уточняется, что, предположительно, произошла детонация остаточных газов. Работы ДНС-7 остановлены, на месте происшествия работают семь пожарных подразделений.

До этого министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми Екатерина Киселевич заявила в Telegram-канале, что около поселка Верхнеколвинск в республике взорвался нефтяной резервуар.

В начале октября в городе Прокопьевск Кемеровской области произошел пожар на территории Прокопьевской нефтебазы.

25 сентября сообщалось, что в Оренбургской области один из сотрудников получил серьезные травмы из-за ЧП на нефтебазе.

До этого в Адлерском районе Сочи взорвалась цистерна с дизелем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составила 96 кв. м. По одной из версий, взрыв произошел из-за атаки дрона.

Ранее на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария.

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