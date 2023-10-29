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Очевидец рассказал, как громили отель в Хасавюрте из-за слухов о еврейских беженцах

Жители Хасавюрта, требовавшие выселить из гостиницы еврейских беженцев, разбили окна в здании

Жители города Хасавюрт, собравшиеся вечером 28 октября у отеля «Фламинго» с требованием выселить оттуда евреев, разбили окна камнями. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец инцидента. По его словам, среди собравшихся были и агрессивно настроенные жители.

«Их цель была выселить оттуда евреев, но их [в гостинице. — «Газета.Ru»] не было. Да, было очень много людей, полиция сразу приехала. Туда камнями кидали, окна разбитые были, были агрессивные люди», — сказал он.

В самом отеле «Фламинго» не смогли прокомментировать вчерашний инцидент.

«Извините, на ваши вопросы не могу ответить, все вопросы к директору», — ответила «Газете. Ru» сотрудница отеля.

28 октября в городе Хасавюрт десятки людей пришли к отелю «Фламинго» из-за сообщений о том, что в нем проживают беженцы из Израиля. Жители требовали выселить евреев. Опубликованные в Telegram-каналах сообщения о том, что в отеле проживали беженцы, оказались фейком. На место прибыли сотрудники полиции и разъяснили протестующим, что израильтян в отеле нет. Позже администрация гостиницы также вывесила объявление о том, что евреям запрещено входить в здание.

Глава республики Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям. Он отметил, что в «непростое время» происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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