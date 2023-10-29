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В ГД предложили узаконить понятие «интересов ребенка»

Депутат Кузнецов предложил узаконить понятие «интересов ребенка»

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Shutterstock

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил внести в закон понятие «интересов ребенка» на основе традиционных российских семейных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов указал на необходимость укрепления отцовского патриотического воспитания.

«Подготовили законодательную инициативу во исполнение Указа Президента. Необходимо внести в законодательство понятие «интересов ребенка» на основе традиционных российских семейных ценностей», — отметил депутат.

Он добавил, что после доработки законопроект будет направлен в Комитет по делам семьи.

До этого председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказывал, что деструктивное влияние цифровых платформ на человеческую психику уже давно является предметом научного интереса.

Результаты исследований подтверждают, что алгоритмы соцсетей формируют у человека ложное восприятие действительности. Оно может выражаться в неспособности критически мыслить, излишней убежденности в своей правоте, повышению тревожности и т.д.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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