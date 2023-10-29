Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четырехмесячный младенец получил тяжелые травмы, упав с пеленального столика

«78.ru»: в Ленобласти младенец попал в реанимацию, упав с пеленального стола

close
100%
Shutterstock

Во Всеволожске четырехмесячная девочка получила тяжелые травмы после падения с пеленального столика. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 28 октября во Всеволожске в квартире на Пушкинской улице, мать положила четырехмесячную дочь на пеленальный столик, ребенок упал на кафельный пол.

В тяжелом состоянии младенца госпитализировали в детскую больницу, за жизнь девочки борются врачи, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, известно, что семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее избитого восьмимесячного ребенка нашли в московской квартире.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий