Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина, который избил супругу при ребенке, а также его жену накажут

Полиция взяла на контроль супругов из Энгельса, которые подрались при ребенке

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Полиция привлекла супругов из Энгельса, которые устроили разборки при четырехлетней дочери, к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

«В отношении родителей 4-летней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — рассказали правоохранители.

Отделение по делам несовершеннолетних взяло на контроль семью.

Полиция продолжает проверку по факту причинения мужчиной жене телесных повреждений.

Ранее в соцсетях появилось видео, где 40-летний житель Энгельса избивает у подъезда 29-летнюю супругу на глазах у плачущей дочери, которая пытается защитить мать. Потерпевшая в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что муж не избивал ее, а пытался успокоить ее после разговора с мачехой, с которой у женщины имущественный конфликт.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий