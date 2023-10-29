Россиянина, который избил супругу при ребенке, а также его жену накажут

Полиция привлекла супругов из Энгельса, которые устроили разборки при четырехлетней дочери, к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

«В отношении родителей 4-летней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — рассказали правоохранители.

Отделение по делам несовершеннолетних взяло на контроль семью.

Полиция продолжает проверку по факту причинения мужчиной жене телесных повреждений.

Ранее в соцсетях появилось видео, где 40-летний житель Энгельса избивает у подъезда 29-летнюю супругу на глазах у плачущей дочери, которая пытается защитить мать. Потерпевшая в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что муж не избивал ее, а пытался успокоить ее после разговора с мачехой, с которой у женщины имущественный конфликт.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.