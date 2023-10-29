В ООН сообщили, что тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе и украли муку

В Организации Объединенных Наций сообщили, что тысячи ворвавшихся на склады и в распределительные центры БАПОР в секторе Газа забрали муку и другие продукты, передает РИА Новости.

«Тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, забрав муку и другие предметы первой необходимости», — говорится в публикации.

До этого генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини называл ситуацию в Газе адом на земле.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что организации удалось собрать около $100 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

28 октября официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявлял, что препятствия, создаваемые Израилем, и действия страны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в Газу, затрудняют ее поступление в палестинский анклав.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.