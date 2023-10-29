Подросток жестоко избил ребенка в туалете школы в Нижнем Новгороде

В туалете одной из Нижегородских школ старшеклассник избил пятиклассника, он схватил мальчика за шею и несколько раз ударил по лицу. Об этом сообщили очевидцы конфликта в социальных сетях.

Избиение ребенка снимали на видео друзья подростка, на кадрах ролика старшеклассник хватает мальчика за шею и бьет по лицу. Причины конфликта неизвестны.

По факту избиения малолетнего проверку проводит СК Нижнего Новгорода, дело под контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе проверки. Личности участвовавших в издевательствах над школьником подростков устанавливаются.

Ранее водитель школьного автобуса напал на подростка и схватил его за шею.