В Госдуме рассказали о первых признаках инсульта

Симптомами начавшегося инсульта могут быть нарушения сознания, двигательной функции, чувствительности и появление асимметрии лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его словам, признаками инсульта могут быть также нарушения зрения, слуха и даже вкуса.

«Большая группа самых разнообразных симптомов, потому что речь идет о поражении головного мозга, выполняющего важнейшую функцию в нашем организме. Это могут быть нарушения сознания, начиная от спутанности и заканчивая полной его потерей, включая глубокую кому. Это может быть нарушение двигательной функции, нарушение чувствительности, появление онемения, асимметрия лица, нарушение речи, периодически происходит и нарушение понимания речи. Бывают и более экзотические симптомы инсульта в виде нарушения слуха, нарушения зрения или даже нарушения вкуса. Все это, безусловно, основание для того, чтобы насторожиться и вызвать медицинского работника», — сказал он.

По словам депутата, человеку, у которого начался инсульт, помочь до приезда медиков практически невозможно.

«До приезда медиков какой-либо помощи оказать невозможно. Речь идет только о восстановлении проходимости дыхательных путей, если состояние сопровождается рвотой, например, или другими симптомами, затрудняющими дыхание. Нужно дожидаться приезда медицинских работников, потому что сегодняшнее развитие медицины позволяет оказать довольно эффективную помощь иногда и купировать симптомы, если пациент будет вовремя доставлен в специализированное медицинское учреждение», — пояснил он.

27 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. День был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году для повышения осведомленности о заболевании.

Ранее врач перечислил правила, которые помогут избежать инсульта.