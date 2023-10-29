Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о первых признаках инсульта

Депутат Куринный заявил, что нарушения слуха и вкуса могут быть признаками инсульта

close
100%
Shutterstock

Симптомами начавшегося инсульта могут быть нарушения сознания, двигательной функции, чувствительности и появление асимметрии лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его словам, признаками инсульта могут быть также нарушения зрения, слуха и даже вкуса.

«Большая группа самых разнообразных симптомов, потому что речь идет о поражении головного мозга, выполняющего важнейшую функцию в нашем организме. Это могут быть нарушения сознания, начиная от спутанности и заканчивая полной его потерей, включая глубокую кому. Это может быть нарушение двигательной функции, нарушение чувствительности, появление онемения, асимметрия лица, нарушение речи, периодически происходит и нарушение понимания речи. Бывают и более экзотические симптомы инсульта в виде нарушения слуха, нарушения зрения или даже нарушения вкуса. Все это, безусловно, основание для того, чтобы насторожиться и вызвать медицинского работника», — сказал он.

По словам депутата, человеку, у которого начался инсульт, помочь до приезда медиков практически невозможно.

«До приезда медиков какой-либо помощи оказать невозможно. Речь идет только о восстановлении проходимости дыхательных путей, если состояние сопровождается рвотой, например, или другими симптомами, затрудняющими дыхание. Нужно дожидаться приезда медицинских работников, потому что сегодняшнее развитие медицины позволяет оказать довольно эффективную помощь иногда и купировать симптомы, если пациент будет вовремя доставлен в специализированное медицинское учреждение», — пояснил он.

27 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. День был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году для повышения осведомленности о заболевании.

Ранее врач перечислил правила, которые помогут избежать инсульта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий