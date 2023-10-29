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Врач назвала неочевидные симптомы стресса

Врач Демьяновская: першение или ком в горле могут быть симптомами стресса

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Shutterstock

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала RT, что першение или чувство кома в горле могут быть симптомами стресса.

По словам Демьяновской, выработка гормона стресса влияет на многие процессы в организме. Стресс может провоцировать боль в животе, диарею или тошноту, поэтому физические симптому стресса не случайны. Из-за кортизола и адреналина могут появиться кожные симптомы — зуд, сыпь, акне.

«На фоне сильного психоэмоционального переживания активизируется целый ряд гормональных процессов в организме, что, в свою очередь, приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, ускорению обмена веществ, спазму гладкой мускулатуры и многим другим явлениям», — пояснила врач.

При этом снизить уровень стресса можно дыхательными упражнениями, прогулками на свежем воздухе, физической активностью.

До этого диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов говорил, что отказ от пищевых привычек, например, от сладкого, поможет похудеть, однако, вес может вернуться после окончания диеты.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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