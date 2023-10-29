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Подросток ради забавы распылил перцовый баллончик в лицо детям

«78.ru»: в Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям

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Shutterstock

Два наряда полиции пришлось вызывать в Красносельский район Петербурга из-за агрессивного проростка, который грубил прохожим и распылил перцовый баллончик в лицо детям ради забавы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по лице Маршала Захарова, подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям ради веселья, грубо реагировал на замечания взрослых и доказывал полиции, что имеет право делать то, что хочет.

О состоянии пострадавших не сообщается, известно, что успокоить хулигана удалось только второму наряду полиции. Со стражами порядка мальчик разговаривал грубо.

При этом, по словам очевидцев, полицейские уже не в первый раз сталкиваются именно с этим ребенком.

Ранее на Урале семь младшеклассников пострадали из-за распыления перцового баллончика.

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