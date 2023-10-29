В оперштабе Кубани подтвердили пожар на Афипском НПЗ

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, о котором ранее сообщалось в социальных сетях, передает РИА Новости.

«По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины случившегося устанавливаются», — сообщили в оперштабе.

По данным ведомства, в результате пожара пострадавших нет, серьезных повреждений инфраструктуры не наблюдается.

До этого очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края.

По предварительной информации, завод атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предыдущая атака БПЛА на Афипский нефтеперерабатывающий завод произошла 31 мая этого года.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.