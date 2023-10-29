Москвичей предупредили о гололедице в воскресенье

По информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до нуля градусов в воскресенье.

Днем в столице прогнозируется от нуля до двух градусов. В ночь на понедельник ожидается температура до минус трех градусов, а также возможны небольшие осадки и гололедица в некоторых районах.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус четырех градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.