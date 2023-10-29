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Миллионы птенцов умирают от сильной жары

В США миллионы птенцов умирают от сильной жары из-за климатического кризиса

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Tao Ming/Global Look Press

Миллионы молодых птиц погибают от экстремальной жары на полях по всей Америке. В журнале Science исследователи говорят, что такое положение вещей является большой угрозой для популяции пернатых.

Птенцы часто погибают от обезвоживания и теплового шока, особенно когда они оперяются в гнездах по типу «открытой чаши», расположенных на незатененных полях, сообщают исследователи из Университета Калифорнии в Дэвисе.

Их выживание также зависит от способности их родителей искать пищу и поддерживать безопасность гнезда, что становится намного сложнее делать при экстремальных температурах.

«Мы знаем, что преобразование среды обитания [в связи с сельским хозяйством] уже влияет на биоразнообразие и здоровье видов на фермах», — указала соавтор статьи и аспирантка по экологии в Университете Калифорнии в Дэвисе Кэтрин Лаук.

Такая масштабная гибель птенцов, по мнению ученых, является индикаторами экологического упадка. В 2019 году эксперты семи крупных орнитологических учреждений и некоммерческих организаций подсчитали, что численность гнездящихся взрослых птиц в Северной Америке сократилась на 30% с 1970 года, что означает потерю почти 3 миллиардов птиц.

Ранее ученые нашли пернатых с иммунитетом к птичьему гриппу.

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