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Специалист рассказала, что в России стремительно молодеет инсульт

Глава медцентра Скворцова заявила, что 8% инсультов приходятся на людей до 45

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Mayo Clinic/YouTube

По информации главы Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой, инсульт стремительно «молодеет» — от 5 до 8% случаев в России приходятся на людей до 45 лет. Однако опасные последствия этого заболевания можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Скворцова отметила, что острый ишемический инсульт является одной из наиболее распространенных причин ухода из жизни и инвалидности во всем мире. В России доля случаев инсульта у людей до 45 лет составляет от 5 до 8%, а риск заболевания увеличивается в три раза каждые последующие 10 лет.

Она подчеркнула, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики и грамотного медицинского контроля. Важно использовать «терапевтическое окно» на ранней стадии развития инсульта, так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока не произошли необратимые повреждения тканей мозга.

До этого сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (WCMC-Q) выяснили, что мобильные отделения неотложной помощи, имеющие оборудование для компьютерной томографии и лекарства для разрушения тромбов, позволяют избежать многих случаев инсульта и повысить выживаемость людей с инсультом.

Ранее врач перечислил признаки, по которым можно распознать инсульт на ранней стадии.

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