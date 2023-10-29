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В ВОЗ заявили, что в Газе сотни раненых оперируют без анестезии

ВОЗ: сотни раненых мирных жителей в Газе проходят через операции без анестезии

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Reuters

Сотни раненых мирных жителей в Газе проходят через операции без анестезии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«Сотни раненых в секторе Газа оперируются без анестезии», — заявили в ВОЗ.

В организации добавили, что около 26 тонн медицинской помощи ожидают прибытия в сектор Газа.

Во Всемирной организации здравоохранения также обратились к властям Израиля с просьбой прекратить бомбить медицинские учреждения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами положительно отреагировал на инициативу хирурга Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из Газы.

25 октября президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности».

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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