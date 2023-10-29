Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин поручил провести проверку в связи с исчезновением озера в Геленджике

Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать исчезновение озера в Геленджике

close
100%
Pyeongyang Press Corps/Reuters

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства в районе Геленджика, где произошло загрязнение озера из-за стихийной свалки, а затем обмеление водоема. Информацию об этом предоставили в Информационном центре СКР.

Ранее в кубанском региональном отделении Общероссийского народного фронта появилась информация о том, что в мае прошлого года возникла стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов прямо в озере неподалеку от Геленджика. Это привело к загрязнению и обмелению водоема, который теперь превратился в ручей. По данным общественного движения, Росприроднадзор провел анализ проб воды и выявил превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой расположены фермерские хозяйства. Активисты считают, что такая близость может негативно сказаться на здоровье граждан.

В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад о выявленных обстоятельствах в ходе первоначальных проверочных мероприятий.

По завершении проверки будет опубликован отчет о результатах расследования.

Также стало известно, что в московскую реку слили токсичные вещества. Накануне загрязнением реки заинтересовалась прокуратура, при этом слив неизвестного происхождения веществ в водоем не прекратился. Специалисты взяли пробы воды и приступили к обработке поверхности реки специальными средствами.

Ранее эколог рассказал, что может случиться с Байкалом через 100 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий