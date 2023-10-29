Бастрыкин поручил провести проверку в связи с исчезновением озера в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства в районе Геленджика, где произошло загрязнение озера из-за стихийной свалки, а затем обмеление водоема. Информацию об этом предоставили в Информационном центре СКР.

Ранее в кубанском региональном отделении Общероссийского народного фронта появилась информация о том, что в мае прошлого года возникла стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов прямо в озере неподалеку от Геленджика. Это привело к загрязнению и обмелению водоема, который теперь превратился в ручей. По данным общественного движения, Росприроднадзор провел анализ проб воды и выявил превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой расположены фермерские хозяйства. Активисты считают, что такая близость может негативно сказаться на здоровье граждан.

В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад о выявленных обстоятельствах в ходе первоначальных проверочных мероприятий.

По завершении проверки будет опубликован отчет о результатах расследования.

Также стало известно, что в московскую реку слили токсичные вещества. Накануне загрязнением реки заинтересовалась прокуратура, при этом слив неизвестного происхождения веществ в водоем не прекратился. Специалисты взяли пробы воды и приступили к обработке поверхности реки специальными средствами.

Ранее эколог рассказал, что может случиться с Байкалом через 100 лет.