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Украинку приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу сала

Жительницу Волынской области Украины приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу сала

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Shutterstock

Украинский телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале сообщил, что жительницу Волынской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы из-за того, что она украла сало.

«В городе Ковель 27-летнюю девушку осудили за кражу пакета с салом. Ей назначено пять лет за решеткой», — говорится в публикации.

Утверждается, что такой суровый приговор может объяснить то, что девушка находилась на испытательном сроке за аналогичное преступление.

До этого сообщалось, что россиянин бил беременную партнершу журнальным столиком и получил условный срок. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок три года.

Житель Прокопьевска осужден за изнасилование девушки, он напал на нее, под угрозой расправы заставил отдать все деньги из кассы и надругался. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Установлено, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, приговором суда насильнику назначено наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Ранее в Подмосковье педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенной больнице.

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