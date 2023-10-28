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Водитель «скорой» спас детей, провалившихся в канализационный люк

В Краснодаре водитель «скорой» спас детей из канализационного люка

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Двое школьников провалились в канализационный люк, играя во дворе дома в Краснодаре, детей госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Клары Лучко, двое школьников 11 и 14 лет играли на улице и в какой-то момент провалились в открытый канализационный люк. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

Первой на вызов прибыла бригада скорой помощи, не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов, самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка.

Детям оказали первую помощь, обоих мальчиков госпитализировали с диагнозом острое ингаляционное отравление канализационными газами. Сейчас жизни подростков ничего не угрожает.

Ранее подросток упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге.

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