В Госдуме предупредили о последствиях отказа от поверки счетчика

Если жилец вовремя не сделал поверку счетчика, ресурсоснабжающая организация (РСО) начнет начислять плату на коммунальные услуги по тарифу. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он добавил, что в таком случае стоимость платежа может вырасти в два раза.

«Своевременная поверка приборов учета подтверждает его исправность и корректность показаний. Необходимо самостоятельно следить за временем поверки приборов учета. Межповерочный интервал исчисляется с даты установки счетчика. Срок годности указывается в техпаспорте к счетчику. Обычно это четыре-шесть лет. Существует правило «запасных» трех месяцев на поверку. Если срок поверки будет пропущен, то ресурсоснабжающая организация прекратит расчет по счетчику и будет начислять плату по тарифу — тогда в 1,5-2 раза увеличится сумма в платежке. Штрафа за пропуск поверки счетчика нет», — сказал он.

Кошелев подчеркнул, что ресурсоснабжающая организация не обязана напоминать гражданам о поверке счетчика.

«Чтобы вернуться к прежнему расчету, потребителю придется заново проходить процедуру установки счетчика, результатом которой станет выдача документа РСО о вводе счетчика в эксплуатацию. Важно помнить, что у РСО нет обязанности уведомлять потребителей о наступлении срока поверки счетчиков. Гражданин может самостоятельно узнать о сроке годности своего прибора тремя способами: обратиться в управляющую компанию или РСО с официальным запросом или по телефону, посмотреть отметки в паспорте прибора учета, а также зайти на единый портал ФГИС «Аршин», работающий по всей России, и проверить свой счетчик, используя его уникальный идентификационный номер», — пояснил он.

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