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На Украине отменили ранее объявленную воздушную тревогу

Воздушная тревога на всей территории Украины действовала два часа

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aboodi vesakaran/Unsplash

Воздушную тревогу, которую утром 28 октября объявили на всей территории Украины, отменили в большинстве областей страны. Об этом свидетельствует информация из официального ресурса по оповещению граждан.

Как указано на специальной онлайн-карте, сирены воздушной тревоги продолжали работать в течение двух часов. Особый режем начал действовать в 10:53 (совпадает с мск) и был снят в 12:56 (совпадает с мск).

При этом спустя несколько минут на территории Харьковской и Днепропетровской областей вновь объявили воздушную тревогу. Также в «красной зоне» все еще находятся подконтрольные украинским властям части Запорожской области, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Ночью 28 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило о нескольких взрывах, произошедших в городе Днепре и на территории Одесской области. Однако другие подробности произошедшего не уточнялись.

Позже еще несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Как рассказал глава городской военной администрации Роман Мрочко, снаряды были выпущены с левого берега.

Чиновник уточнил, что боеприпасы поразили цели в центральной части населенного пункта. По его словам, после взрывов специалисты зафиксировали разрушения в частном секторе.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о взрывах в районе Хмельницкой атомной электростанции на Украине.

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