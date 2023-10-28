Двое мужчин совратили и изнасиловали школьницу из Петербурга

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Другой участник преступления уже задержан, пишет «Фонтанка.ру».

По делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней правоохранители задержали 29-летнего жителя Тамбовской области. Его подозревают в «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и в совершении развратных действий.

Преступление против половой неприкосновенности школьницы из Приморского района произошло в апреле. Одного из причастных к нему уже отправили в СИЗО. По версии следствия, пострадавшую он совратил «вместе с неким Магомедом».

Местонахождение подельника задержанного устанавливается.

Ранее молодой человек похитил свою бывшую 16-летнюю девушку, изнасиловал ее и побрил налысо.