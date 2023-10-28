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Судимый россиянин раздел манекен и получил срок в колонии строгого режима

Мужчина, снявший с манекена кофту, проведет почти год в колонии строгого режима

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Mike Blake/Reuters

В Пермском крае мужчина украл из магазина кофту и был отправлен в колонию строгого режима. Об этом сообщает портал «Медиакуб».

Житель Кизеловского городского округа попал под суд после того, как местный предприниматель обратился в полицию с заявлением о хищении товара из своего магазина.

Правоохранители нашли и задержали рецидивиста, причастного к этому преступлению. Ранее безработный мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Он признался, что решил украсть спортивную кофту, которая была надета на манекен, когда увидел, что в самом магазине нет продавца.

Вор снял с манекена верх, надел вещь на себя и скрылся. Украденную кофту мужчина собирался продать, однако стражи порядка успели вернуть ее владельцу. Подсудимый отметил, что пошел на преступление из-за отсутствия денег.

Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти себе новую одежду.

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